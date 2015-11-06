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«Вести: Приморье»: Жителей гостинки выселяют на улицу во Владивостоке

Пять лет ходят по судам и борются за право остаться в своих квартирах. Первый этаж гостинки на Сахалинской во Владивостоке признали гостиницей, а жильцов обязали выплатить неподъёмные суммы за аренду помещений.

Сергей Столетник, житель дома № 34 по улице Сахалинская: «400 000 я должен заплатить, иначе до 31 числа этого месяца я должен добровольно их перечислить на их счёт, если не перечисляю деньги, они подают в суд и через суд будут удерживать».

Ольга Абдулаева, жительница дома № 34 по улице Сахалинская: «Сумма нереальная просто, чем платить, как платить, я в статусе матери-одиночки, идти некуда».

Почему люди не смогли оформить договор социального найма и когда следующий суд, расскажем в программе «Вести: Приморье» в 17.00 на телеканале «Россия-1».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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