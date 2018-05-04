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За прошедшую неделю на дорогах Приморья отстранено от управления 127 нетрезвых водителей

За прошедшую неделю на дорогах Приморья отстранено от управления 127 нетрезвых водителей

По данным статистики, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 12 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения.  Один человек погиб, восемь получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 18 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели аварийности снижены.

Так, во Фрунзенском районе Владивостока в результате автоаварии погибла 8-летняя девочка-пассажир.

Установлено, что 32-летний водитель мотоцикла «Днепр-11», двигаясь со стороны Университетского проспекта по грунтовой дороге в направлении поселка Минка, не справившись с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое детей – 8-летняя девочка и  5-летний мальчик.  Прибывший на место ДТП дежурный врач скорой медицинской помощи диагностировал у пострадавших тяжелые травмы, несовершеннолетние госпитализированы в ВКБ №2. От полученных травм девочка скончалась.

На момент ДТП водительский стаж водителя мотоцикла «Днепр-11» составлял 16 лет, к административной ответственности в 2019 г. не привлекался. Полис ОСАГО отсутствовал. У водителя установлено состояние алкогольного опьянения. Проводится проверка.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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