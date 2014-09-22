Девочка, пострадавшая в ДТП на о. Русский, скончалась в больнице

На о. Русский во Владивостоке в результате ДТП погибла 8-летняя девочка.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 32-летний водитель мотоцикла «Днепр-11», двигаясь со стороны Университетского проспекта по грунтовой дороге в направлении поселка Минка, не справившись с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое детей – 8-летняя девочка и 5-летний мальчик.

Прибывший на место ДТП дежурный врач скорой медицинской помощи диагностировал у пострадавших тяжелые травмы, несовершеннолетние госпитализированы в ВКБ №2. От полученных травм девочка скончалась.

На момент ДТП водительский стаж водителя мотоцикла «Днепр-11» составлял 16 лет, к административной ответственности в 2019 г. не привлекался. Полис ОСАГО отсутствовал. У водителя установлено состояние алкогольного опьянения. Проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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