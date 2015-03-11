«Дай пятеру волонтеру» — под таким девизом помочь гостям дальневосточной столицы вышли полосатые навигаторы. Во Владивостоке начал свою работу туристско-информационный центр.

Узнать дорогу до самых популярных мест во Владивостоке или расписание музея подводной лодки теперь помогут полосатые навигаторы — так называют волонтеров туристско-информационного центра. Заметить их легко. Яркая оранжевая форма и большая дружелюбная лапа. Они будут работать на самых живописных и посещаемых маршрутах.

Дарья Гусева, директор туристско-информационного центра Приморского края: «На данный момент в программе зарегистрировано 25 волонтеров. Для ребят это и языковая практика, для ребят студентов это возможность защиты практики. Это, разумеется, благодарности всех наших организаторов и партнеров и государственные письма, что тоже важно для студентов».

Навигаторы владеют иностранным языком и хорошо ориентируются в городе. Безопасность на первом месте. Помимо уроков иностранного языка, волонтеры прошли специальный инструктаж. Поэтому если туристу станет плохо или у него украдут телефон — помощь не заставит себя ждать. Для студентов волонтёрство — отличный шанс получить опыт.

Илья Смирнов, волонтер «Полосатые навигаторы»: «В основном, конечно, надеюсь, практику общения в первую очередь с людьми, с иностранцами».

За спиной рюкзак, где самое необходимое — еда, вода, дождевик, буклеты с туристическими маршрутами. Бумажная карта в прошлом — сегодня им раздали телефоны, в которых есть не только карта и переводчик...

- Еще обратите внимание на мобильное приложение «Сурдофон»: в случае, если обратится человек с ограниченными физическими возможностями, даже он сможет задать вопрос нашему волонтеру.

Сегодня дальневосточные турфирмы борются с «черными» гидами, которые работают нелегально. Во Владивостоке основной поток китайских туристов по-прежнему пользуется именно такими услугами — они искажают информацию о городе и превращают все в банальный шоппинг. А так же отбирают работу у местных гидов. «Полосатые навигаторы» помогут контролировать ситуацию.

Дарья Гусева, директор туристско-информационного центра Приморского края: «Волонтеры будут фиксировать различного рода нарушения, связанные с пребыванием туристов на территории города Владивосток. Это, конечно же, не аналог туристической полиции, ни в коем роде, это как бы волонтерский отряд. Но, тем не менее, что-то зафиксировать, отправить куда нужно они имеют полное право».

Все чаще Приморье привлекает туристов с разных стран и городов. Безопасность, информационная помощь, ликвидация языковых барьеров — все это улучшит имидж региона, сделает его более привлекательным. Все в рамках государственной программы «Гостеприимное Приморье». Впереди край ожидает пик сезона — с июля по сентябрь, особенно отмечают организаторы даты проведения Восточного экономического форума.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]