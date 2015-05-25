Сильные ливни вновь придут в Приморье в конце недели

На этой неделе в Приморском крае будет преобладать дождливая погода. Осадки, вызванные циклоном тропического происхождения (бывший тайфун «Данас»), в начале недели будут постепенно ослабевать. Но улучшения будут не долгим. В середине недели на погоду в Приморье будут оказывать влияние новые фронтальные разделы. Дожди различной интенсивности в крае возобновятся, наиболее интенсивные пройдут в последний рабочий день, 26 июля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Над дальневосточными морями сохраняется устойчивый гребень тихоокеанского антициклона. По его западной периферии на Приморье будет выноситься тёплая, влажная воздушная масса. Поэтому на побережье туман, и не смотря на дожди, температура воздуха ожидается достаточно высокая. В континентальной части максимальные температуры воздуха +26…+33 °С, на побережье +19…+25 °С.

Во Владивостоке неделя начнётся с дождей, но затем ожидается небольшой перерыв, возможны прояснения. Минимальные температуры воздуха останутся в пределах +17…+19 °С, максимальные температуры поднимутся до +23…+26 °С.

Во второй половине недели в город снова вернётся морось, временами переходящая в дождь, ночная температура останется в тех же пределах, а дневная температура понизится на 3–4 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]