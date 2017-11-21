Полмиллиона тонн морских биоресурсов добыли рыбаки Приморья
Приморские рыбаки увеличили вылов минтая на 70 тысяч тонн. Как «Вестям: Приморье» сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства, по сравнению с прошлым годом добыча морских биоресурсов увеличилась на 113,5%.
«С начала года выловлено почти 500 тысяч водных биоресурсов. Из них – более 385 тысяч тонн минтая, что на 70 тысяч тонн больше, чем в прошлом году», – отметили в ведомстве.
Также увеличилась добыча трески, терпуга и макруруса.
Напомним, в крае действует социальная программа «Приморская рыба», инициированная Губернатором Олегом Кожемяко. На сегодняшний день в ней участвуют более 250 предприятий торговли по всему региону.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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