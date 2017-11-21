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Полмиллиона тонн морских биоресурсов добыли рыбаки Приморья

Полмиллиона тонн морских биоресурсов добыли рыбаки Приморья

Фото: Администрация ПК

Приморские рыбаки увеличили вылов минтая на 70 тысяч тонн. Как «Вестям: Приморье» сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства, по сравнению с прошлым годом добыча морских биоресурсов увеличилась на 113,5%.

«С начала года выловлено почти 500 тысяч водных биоресурсов. Из них – более 385 тысяч тонн минтая, что на 70 тысяч тонн больше, чем в прошлом году», – отметили в ведомстве.

Также увеличилась добыча трески, терпуга и макруруса. 

Напомним, в крае действует социальная программа «Приморская рыба», инициированная Губернатором Олегом Кожемяко. На сегодняшний день в ней участвуют более 250 предприятий торговли по всему региону.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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