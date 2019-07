Моряков с судна компании "Гудзон" вернули в Россию

Двенадцать членов экипажа российского судна "Севастополь" попавшей под санкции США судоходной компании "Гудзон" при содействии транспортной прокуратуры смогли вернуться на родину из Сингапура, сообщила в понедельник Приморская транспортная прокуратура, передает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

"В прокуратуру обратились члены экипажа судна "Севастополь" с жалобой на нарушения их трудовых прав судовладельцем", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что ООО "Судоходная компания Гудзон" не приняла меры к репатриации российских моряков из иностранного порта. В прокуратуре агентству "Интерфакс - Дальний Восток" пояснили, что речь идет о Сингапуре.

Приморский транспортный прокурор направил в суд 12 исковых заявлений с требованием обязать судовладельца доставить членов экипажа во Владивосток.

"Требования прокурора исполнены в добровольном порядке, в настоящее время моряки теплохода "Севастополь" репатриированы в Россию", - говорится в сообщении.

Также прокурор внес руководителю компании представление, а также возбудил в отношении него и юридического лица дела об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства).

Как сообщалось, ранее суда "Гудзона" в Южной Корее столкнулись со сложностями. Осенью 2018 года судно "Севастополь" было задержано в Пусане из-за санкций США против КНДР, затем местные власти освободили теплоход. После внесения в санкционный список судам "Гудзона" был запрещен вход в порты Южной Кореи, затем запрет был снят.

Судну "Севастополь" из-за опасения повторных санкций также отказывали в бункеровке топливом в южнокорейском порту Пусан.

Между тем, по словам руководства "Гудзона", компания никогда не работала с Северной Кореей, поэтому она внесена в санкционный список необоснованно. Владельцы компании ведут переписку с департаментом финансов США (U.S. Department of the Treasury) и добиваются снятия санкций.

Компания ранее сообщила, что из-за опасения вторичных санкций зарубежные и российские партнеры не заключают с компанией договоры. Это приводит к простоям судов, растущим расходам по их содержанию, задолженности по зарплате.

