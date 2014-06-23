Власти Владивостока рассказали, почему они не могут решить проблему бухты Стеклянной

Администрация Владивостока не сможет сохранить уникальность известной на всю страну бухты Кетовая (Стеклянная), так как этот участок земли принадлежит Министерству обороны, которое не намерено передавать его в муниципальную собственность. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в администрации Владивостока, передает "Вести: Приморье".

Бухта Стеклянная знаменита тем, что весь ее пляж усыпан осколками стекла, которые время и морская вода превратили в разноцветные гладкие кусочки. Ежедневно бухту посещают сотни отдыхающих, в том числе и туристов из Китая, они уносят с собой в качестве сувениров разноцветное стекло, и это уже привело к заметному сокращению объема стекла, которое делало бухту уникальной. По прогнозу ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), бухта может превратиться в обычный пляж уже через 20-25 лет, если не принять мер по ее сохранению.

"Данный земельный участок принадлежит Министерству обороны РФ, [но] используется жителями и гостями города как место массового отдыха. В официальный список пляжей указанное место массового отдыха не включено. Ранее администрацией города Владивостока неоднократно направлялись письма в различные ведомства Министерства обороны РФ с предложением передачи указанного земельного участка в муниципальную собственность для дальнейшей организации на нем места массового отдыха [пляжа]. Из полученного ответа командующего Тихоокеанским флотом следует, что вышеуказанный земельный участок используется в интересах военного ведомства и к передаче не планируется", - пояснили в городской администрации.

Таким образом, у органа местного самоуправления отсутствуют правовые основания для проведения каких-либо действий на территории бухты.

Бухта Стеклянная находится примерно в 20 минутах езды на автомобиле от Владивостока. Свое название она получила благодаря осколкам разноцветного стекла. Они образовались из-за того, что в море долгое время попадали бутылки с городской свалки на берегу моря, ныне рекультивированной. Морская вода измельчала кусочки бутылок, делала их гладкими и выносила на берег.

Комментарием Минобороны ТАСС не располагает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]