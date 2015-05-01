Аквабайкеры Владивостока удивили опасными трюками
Аквабайкеры Владивостока удивили опасными трюками. На страничке сообщества любителей водных мотоциклов появилась целая серия роликов, на которых бесстрашные мужчины демонстрируют чудеса водной эквилибристики.
Так, один из аквабайкеров прямо на мотоцикле погружается в морскую пучину, а после выныривает как ни в чем не бывало. Этот трюк называется «субмарина». На другом видео смелые морские наездники делают сальто прямо на своих тяжелых машинах. Все трюки выполнены профессионально и требуют долгой подготовки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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