Транспортное сообщение с поселком Преображение нарушено после тайфуна «Данас»
В результате сильных дождей, прошедших на юго-востоке Приморского края, уровень воды в поселке Преображение и граничащим с ним селе Соколовка поднялся до критических отметок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Дорожно-коммунальными службами, с целью организации сброса воды в реку Соколовка, в районе автомобильного моста между селом и поселком были проведены земляные работы с привлечением тяжелой техники. Грунтовая дорога в районе моста оказалась перекопанной на ширину более метра. По окончании земляных работ установлены знаки, запрещающие проезд.
В настоящее время остановлено пассажирское сообщение и движение всех видов транспорта.
На месте дежурят экипажи дорожно-патрульной службы межмуниципального отдела МВД России «Партизанский». Сотрудники полиции оказывают содействие представителям МЧС в проведении аварийно-спасательных работ, осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают безопасность дорожного движения, проводят разъяснительную работу с гражданами.
Госавтоинспекция призывает водителей к проявлению максимальной осторожности при движении в неблагоприятных погодных условиях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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