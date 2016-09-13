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Транспортное сообщение с поселком Преображение нарушено после тайфуна «Данас»

Транспортное сообщение с поселком Преображение нарушено после тайфуна «Данас»

Фото: УМВД по ПК

В результате сильных дождей, прошедших на юго-востоке Приморского края, уровень воды в поселке Преображение и граничащим с ним селе Соколовка поднялся до критических отметок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Дорожно-коммунальными службами, с целью организации сброса воды в реку Соколовка, в районе автомобильного моста между селом и поселком были проведены земляные работы с привлечением тяжелой техники. Грунтовая дорога в районе моста оказалась перекопанной на ширину более метра. По окончании земляных работ установлены знаки, запрещающие проезд.

В настоящее время остановлено пассажирское сообщение и движение всех видов транспорта.

На месте дежурят экипажи дорожно-патрульной службы межмуниципального отдела МВД России «Партизанский». Сотрудники полиции оказывают содействие представителям МЧС в проведении аварийно-спасательных работ, осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают безопасность дорожного движения, проводят разъяснительную работу с гражданами.

Госавтоинспекция призывает водителей к проявлению максимальной осторожности при движении в неблагоприятных погодных условиях.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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