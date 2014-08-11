Серьезное ДТП на приморской трассе: 18-летний водитель погиб, пассажир госпитализирован

В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 80 км автодороги Уссурийск—Пограничный.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорая медицинская помощь.

Полицейскими установлено, что 18-летний водитель автомашины Ниссан Блюберд Силфи двигался со стороны Уссурийска в направлении поселка Пограничный. На 80 км автодороги Уссурийск—Пограничный мужчина не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и автомобиль опрокинулся. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В результате автоаварии водитель Ниссана от полученных травм скончался на месте происшествия. 19-летний пассажир госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

На момент дорожной аварии стаж вождения водителя составил 2 месяца. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.

По факту автоаварии со смертельным исходом сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства автопроисшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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