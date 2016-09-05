Восстановлено движение по мосту в селе Преображение
Восстановлено движение автотранспорта в поселок Преображение Лазовского района. Сотрудники Примавтодора отсыпали и укрепили подъезды к временному мосту через реку Соколовка. Ранее здесь было вскрыто дорожное полотно для пропуска воды в ходе тайфуна «Данас».
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщают, что в настоящее время на северо-востоке края наблюдается спад воды на реках. Техника Примавтодора работает на подсыпке двух участков дороги Лазо – Заповедное (50-й и 62-й километры), где затруднено движение.
«Пока еще остается перекрыто движение в поселок Чистоводное, где на 23-м километре размыло подходы к мосту. Высокий уровень воды наблюдается на участках дорог в села Валентин и Черноручье», – отметили специалисты.
В Ольгинском районе в настоящий момент нет проезда в поселок Моряк-Рыболов. В Хасанском районе сохраняются переливы дороги в поселок Приморский, также отсутствует проезд в села Барабаш и Овчинниково. На месте дежурит техника, работы начнутся по мере спада воды.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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