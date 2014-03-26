Вице-премьер РФ Юрий Борисов: Россия и Индия обсудят во Владивостоке вопрос о строительстве АЭС
Россия и Индия намерены обсудить на полях предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ) вопрос о строительстве второй АЭС на индийской территории по российскому проекту. Об этом сообщил журналистам в Нью-Дели сопредседатель межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов.
«Мы неоднократно поднимали вопрос о второй площадке [строительства АЭС], по всей видимости этот вопрос затянулся в том числе и в связи с выборами Индии, которые завершились в мае. Надеемся, что во Владивостоке мы уделим этому вопросу, очень важному и для нас, и для индийской стороны, особое внимание. Речь идет о строительстве [в Индии] еще шести современных энергоблоков», - сказал Борисов по итогам встречи с сопредседателем комиссии с индийской стороны, главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, Борисов напомнил, что уже активно идет строительство АЭС «Куданкулам» на юге Индии. «Уже начались серийные поставки для третьего и четвертого энергоблоков АЭС «Куданкулам». Для пятого и шестого размещены заказы с длительным циклом изготовления», - отметил Борисов.
АЭС «Куданкулам» строится при содействии России в южном индийском штате Тамилнад в соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года. Станция сооружается по российскому проекту и оснащена самыми передовыми усовершенствованными системами безопасности по постфукусимским требованиям. Два первых энергоблока уже работают.
Пятый Восточный экономический форум пройдет на острове Русском во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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