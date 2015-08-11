79 дворов отремонтировано во Владивостоке по губернаторской программе «1000 дворов»

По 79 адресам во Владивостоке завершены работы по губернаторской программе «1000 дворов». Из них на 50 придомовых территориях проведено асфальтирование, в 17 дворах установлены детские, а в 12 – спортивные площадки. Всего в этом году в дальневосточной столице планируется благоустроить 317 дворов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Так, ремонт асфальтобетонного покрытия полностью завершен по таким адресам, как Экипажная, 41 на острове Русский, Партизанский пр., 40, Адмирала Кузнецова, 47, Адмирала Юмашева, 22, Амурская, 18, Вострецова, 11 и 13 и многим другим.

Детские площадки обустроены на Есенина, 73, Океанском проспекте, 110, Острякова, 9, Аллилуева, 12а, Сахалинской, 34, Толстого, 25 и других улицах. Спортивные площадки — во дворах домов на улицах адмирала Горшкова, 22, Адмирала Смирнова, 14, Чкалова, 17, Сочинской, 5, Карбышева, 40, Вилкова, 14 и по другим адресам.

Все работы проводятся с учетом пожеланий жителей. За качеством ремонта следят специалисты администрации города.

Как рассказали в управлении содержания жилфонда администрации города, субсидий, предоставленных по краевой программе на асфальтирование больших дворовых территорий, во многих случаях оказалось недостаточно, поэтому по распоряжению главы Владивостока Олега Гуменюка были изысканы дополнительные средства в размере 20 миллионов рублей в городском бюджете.

Напомним, для того чтобы войти в краевую программу «1000 дворов», инициатором которой стал губернатор Олег Кожемяко, граждане заранее еще в начале года подавали документы. Победителями конкурса стали жители 317 домов во Владивостоке.

Фото - администрация Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]