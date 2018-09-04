«Данас» ушел, но его дары остались. Тропический шторм, подойдя к Приморью, хотя и выдохся, но щедро вылил воды на край — 95 % месячной нормы: Владивосток — 70 мм, Преображение — 105, Барабаш — 110 мм. Размыл дороги к трем селам Лазовского района: Валентин, Глазковка, Черноручье, оставил без электричества и интернета часть Хасанского района и отменил почти все рейсы малой авиации.

Жители Преображения, наученные многолетним опытом, это предвидели всего неделю назад. Стальная конструкция через речку Соколовку в поселке рыбаков — единственная автомобильная переправа, удерживающая связь с дорожной сетью края. Вода стала прибывать еще ночью и к утру угрожала мост в море смыть, дорожникам пришлось пойти на крайние меры — движение в Преображение перекрыли разрытым каналом для пропуска воды. Ноу-хау от местных: с одного берега на другой население переправляют в ковше экскаватора.

Соколовка Соколовку подтопила — с домов людей вывозили на лодках. Вода дошла до взлетно-посадочной полосы — аэропорт закрыт до среды. Осадки на восточном побережье края практически везде прекратились и есть надежда, что вода пойдет на спад. Между тем вода отрезала стразу три поселка района.

Больше всего воды достались Хасанскому району — 97 % от месячной нормы зарегистрировано в Барабаше. Перебои с электричеством, интернетом и телефонной связью. Самое опасное, что сейчас может быть, — это локальные наводнения, вызванные притоком воды из многочисленных ручьев в основные реки южного Приморья. Амба, Суходол, Тигровая, и другие — именно они сейчас вбирают в себя всю влагу с восточных склонов Сихотэ-Алиня. Наладиться погода должна уже утром вторника.

Владивостоку досталось всего 48 % от месячной нормы. Можно сказать, повезло.

В ближайшие дни дожди с грозами еще сохранятся, а затем приморцам следует ожидать другого "подарка" от погоды. Синоптики говорят: из-за испарений дефицит кислорода и выматывающую тропическую духоту придется терпеть всем вместе. Но особенно следует быть осторожными гипертоникам и астматикам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]