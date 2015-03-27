Владивостокцы пугают друг друга массовом отключением холодной воды

Жители Владивостока пересылают по WhatsApp сообщения о массовом отключении холодной воды в городе 25 и 26 числа. Однако в «Примводоканале» утверждают, что эта информация недостоверна, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

«25—26-го по всему городу не будет никакой воды вообще. «Водоканал» будет какие-то задвижки менять, которые 20 лет не меняли. Можете всем говорить, чтобы готовились. Объявления будут, будут машины с водой стоять на улицах. Но лучше подготовиться», – говорится в сообщении.

Отметим, даты отключения указаны в тексте без месяца. Нельзя даже уверенно сказать, что речь идет о Владивостоке.

«Таких отключений на сетях КГУП «Приморский водоканал» не запланировано. Все отключения от холодного водоснабжения заблаговременно публикуются на сайте primvoda.ru. Также информация об отключениях на сетях предприятия передается в единую диспетчерскую службу города», – уточняет пресс-служба «Примводоканала».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]