Ремонт на трубопроводах оставит жителей Владивостока без горячей воды

Энергетики продолжают плановые работы по перекладкам магистральных теплотрасс. Помимо этого, специалисты компании устраняют повреждения на участках трубопроводов.

В связи с ремонтными работами на теплосетях, часть жителей Первореченского района будет временно отключена от горячего водоснабжения (ГВС) с 12.00 часов 23 июля по 26 июля:

100-летия Владивостока: 14, 18, 20а;

Волховская: 2, 4, 10, 22, 27, 31;

Вострецова: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 121, 13, 15, 15а, 19;

Днепровская: 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 55;

Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 51, 7;

Ильичева: 4, 8, 10, 12;

Камская: 5, 5а;

Камский: 6, 62;

Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 9, 11, 14;

Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33;

Печорская: 10;

Южно-Уральская: 18, 20, 21, 22, 24, 2510, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]