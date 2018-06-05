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Своя Ниагара появилась в приморском селе после прохождения тайфуна «Данас»

Приморье переживает последствия тайфуна «Данас». Напомним, стихия затронула несколько населенных пунктов края. На юге и на юго-востоке Приморья прошли ливни, при этом местами ветер достигал штормовых значений.

Жители села Валентин в Лазовском районе до сих пор наблюдают за результатами сильных дождей. На редакционный WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) очевидцы прислали видео, на котором запечатлен Ниагарский водопад по-приморски.

Бушующие потоки воды разделили населенный пункт пополам. На берег к «водопаду», как говорит местная жительница, «все приходят на смотровую площадку, всем интересно, как речка бурлит». Два берега соединяет узкий мосток, по которому жители могут перейти с одной стороны поселка на другую.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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