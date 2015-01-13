Заслуженный хореографический ансамбль «Вдохновение» вновь подтвердил свой почетный статус. Выматывающие репетиции и многолетняя преданность танцу вновь подарили молодежи из Кавалерово путевку на Российский чемпионат.

- Я вас очень прошу! Самое главное — сработайте мне лицами, сработайте мне душой! Не обращайте внимания, вам будут сейчас аплодировать все проезжающие машины! Стоя, причем! Наша задача — порадовать зрителей, которые будут смотреть этот репортаж!

Здесь всё родное! Пейзаж — с картин Шишкина. На фоне сопок зеленых и неба синего добры девицы в сарафанах, платочках и красны молодцы в шароварах, рубахах на поляне пляшут «Уточку луговую».

Транзитные автомобилисты танцы вдоль трассы принимают на ура — сигналят беспрерывно. Кавалеровский ансамбль «Вдохновение» кого угодно вдохновить может. Сейчас им в среднем по 17, но русское народное оттачивают с четырех!

Наталья Лошманова, балетмейстер, художественный руководитель заслуженного образцового хореографического ансамбля Приморского края «Вдохновение»: «Большое спасибо педагогам по русскому танцу, они очень помогли полюбить и понять нужность сохранения именно русского танца. Наибольшее эмоциональное удовольствие, свою исконно русскую душу они раскрывают на русских танцах».

«Уточку луговую» сменяют «Ивушки». Двадцать шесть лет ансамбль бережет национальное достояние России — народные танцы.

Наталья Лошманова, балетмейстер, художественный руководитель заслуженного образцового хореографического ансамбля Приморского края «Вдохновение»: «Пластическое воплощение музыки, которую ты слышишь, — это танец! И поэтому движения рождаются, когда ты слушаешь музыку. В голове рождается образ. Как этот образ должен выглядеть и каким движением он должен двигаться, перемещаться и самовыражаться. Придумывается не обязательно в танцевальном зале. И дома и во сне. Записывается, рисунки графические. Хореограф — это еще и художник, я с вами соглашусь. Хореография — это синтез искусств, в том числе и изобразительного».

- Лера, а сколько раз, наверное, никто не знает?

- Нет!

- А как не сбиться с ритма?

Валерия Шимко, участник заслуженного образцового хореографического ансамбля Приморского края «Вдохновение»: «О! Это такая сосредоточенность и полная концентрация на движениях и дроби, все мысли только о ней. Много раз не получалось, сбивалась. Но наработка и еще раз наработка. Я уже привыкла, пятки не болят, всё нормально».

Это развернись душа, да порвись баян! После прогона на природе — обратно в репетиционный зал. Но для необходимой широты размаха «Вдохновению» стены мешают, к сожалению, другого подходящего зала в Кавалерово нет.

Артем Ануфриев, участник заслуженного образцового хореографического ансамбля Приморского края «Вдохновение»: «Мне больше нравится наш танец «Рать». Он один из первых танцев моих».

Петр Беляй, заслуженного образцового хореографического ансамбля Приморского края «Вдохновение»: «Репетиции очень сильно выматывают, мы выкладываемся по максимуму».

Полина Короткова, участник заслуженного образцового хореографического ансамбля Приморского края «Вдохновение»: «Набираешься опыта. И душевно, и физически. Вообще, да, колени очень сильно болят! Но без вдохновения никуда».

Выпускники «Вдохновения» живут по всей стране. Некоторым участникам этой старшей группы, в этом году тоже придется попрощаться с коллективом и уезжать из Кавалерово — для поступления в вузы.

Денис Богданов, участник заслуженного образцового хореографического ансамбля Приморского края «Вдохновение»: «Если брать из всех танцев, то я бы выбрал русские народные. Ну, потому что в них артистизм проявляется. Возможно, в современной он тоже есть, но я не знаю, честно. В народных танцах еще роли можно играть какие-то, это развивает. Тринадцать лет, это большой срок. Это мое дело с детства и до самого конца. Сейчас выпускаюсь — и там уже как получится».

В награду за труд — очередная победа на Дальневосточном чемпионате в Хабаровске.

Алина Тройникова, заслуженного образцового хореографического ансамбля Приморского края «Вдохновение»: «Я первым делом плакала от эмоций. Это вроде и твоя заслуга, но ты чувствуешь себя частью чего-то большего, что учит не только коллег из твоего коллектива, ты часть одного большого дела».

Арина Яковенко, заслуженного образцового хореографического ансамбля Приморского края «Вдохновение»: «Они характер в нас воспитывают. Мы самовыражаемся при помощи народных танцев. Мы пытаемся и традиции донести до зрителя, и культуру, которую предки наши создали давным-давно. Это заряд моральных, духовных, нравственных качеств. Я приобретаю... как же это объяснить то, господи. Я не могу это объяснить!»

Первые места в трех номинациях, статус лучшего балетмейстера и эти награды обязывают не подкачать. Уже в Москве — на всероссийском чемпионате. Два года назад они вернулись с него триумфаторами, и кто знает, быть может, их история успеха вновь спляшет «Красную праздничную». Надо только, чтобы спонсор нашелся.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]