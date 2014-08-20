  Приморье раскрыта серия краж на одной из баз отдыха в Андреевке  

В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району поступили сообщения о кражах на одной из баз отдыха в селе Андреевка.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что в ночное время, путем свободного доступа, из домиков отдыхающих были похищены сотовые телефоны, деньги, банковские карты и украшения на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские при содействии дружинников и казаков установили личность и местонахождение подозреваемого. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Спустя несколько часов после совершения преступлений сотрудники полиции задержали ранее судимого за аналогичные преступления 20-летнего уроженца республики Бурятия. Отрицать свою причастность к кражам молодой человек не стал и дал признательные показания.

Задержанный сообщил полицейским, что накануне вечером прибыл в гости к своему приятелю в Хасанский район. Мужчина намеревался найти работу, но в ходе распитии спиртных напитков ему пришла идея пополнить свои финансы за счет отдыхающих. Проникнув на территорию одной из баз в селе Андреевка, он совершил первую кражу личного имущества граждан. Увлекшись настолько, что впопыхах оставил свой паспорт на месте преступления.

Сотрудники полиции вернули сотовые телефоны потерпевшим. Все наличные, по словам злоумышленника, были потрачены на выпивку, а банковские карты он выкинул за ненадобностью.

Установлена причастность задержанного к пяти эпизодам противоправной деятельности.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фигуранту уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Расследование продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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