«Вести: Приморье»: Ультрасовременный рыбный рынок появится во Владивостоке

Новая точка притяжения. Приморцы выбирают проект рыбного рынка, который в 2022 году откроют в районе Корабельной набережной. В него войдут рестораны, фуд-корты и торговая зона, где любой желающий сможет приобрести и попробовать морепродукты.

Сергей Лелюхин, профессор Дальневосточного федерального университета: «Такой вариант — он, безусловно, будет привлекателен и впишется в архитектуру города. Если речь идет о туристах, концепция рестораны и аквариумы, где можно заказать любую рыбу, морепродукты, она будет пользоваться спросом и среди горожан».

Почему к рыбному рынку приковано большое внимание, и когда инвесторы приступят к строительству? Об этом расскажем в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]