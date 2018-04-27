Во Владивостоке состоялась премьера «Королевского цирка» Гии Эрадзе. Видеорепортаж Станислава Васильченко
Премьера «Королевского цирка» во Владивостоке. Во Владивостокском цирке публику удивляет «Полет птеродактиля». Кто привез это чудо?
Пеликаны на манеже — полная неожиданность и восторг. Птицы с трехметровым размахом крыльев пролетели над головами публики.
Владимир Лекарев, артист «Королевского цирка», дрессировщик попугаев и пеликанов: «Это редкая дрессура, потому что мало кто работает с пеликанами вообще, а с группой пеликанов мы единственные в России, кто работает. Такой птеродактиль над головами летает, и, конечно, всегда это очень здорово».
«Королевский цирк» — это опасные трюки воздушных гимнастов, это клоуны. 120 артистов привез во Владивосток Гия Эрадзе. Среди них и наш земляк Максим Бощенко. Он работает с яками. Но на арену попал случайно, из балета.
- Я из города Нальчика. Первый раз во Владивостоке. Просто нет слов!
- Костюмы, реквизит бесподобные!
Более 2 тысяч костюмов в этом представлении, уникальные декорации. Всё это везли во Владивосток в 15 грузовиках.
Гия Эрадзе, директор «Королевского цирка», заслуженный артист РФ: «Там львы, там медведи, там лошади, там декорации, костюмы, свет звук… тонны всего. Там пеликаны, попугаи».
Морской город — третий пункт большого путешествия «Королевского цирка». Грандиозное шоу успели посмотреть в Новосибирске и Иркутске. Во Владивостоке, где премьера прошла с аншлагом, артисты до 1 сентября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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