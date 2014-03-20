Выявляемость онкозаболеваний повысят в больнице Октябрьского района с помощью нового оборудования

Маммографический комплекс и аппарат ультразвуковой диагностики поступили в центральную больницу Октябрьского района. Ранее сертификат на приобретение современного оборудования вручил медучреждению Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщил главный врач больницы Алексей Юдицкий, оба аппарата уже остановлены и задействованы в обследовании пациентов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

«Маммограф установили в поликлинике, используем его для диспансеризации населении. Современный комплекс позволяет значительно улучшить качество проводимых исследований и повысить выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии. Именно на нее сейчас мы делаем основной упор в медобследованиях», – отметил главврач.

В акушерско-гинекологическом отделении больницы установили УЗИ-аппарат. Здесь он весьма кстати – точность диагностики повысилась в разы.

«Трехканальный аппарат УЗИ экспертного класса дает нашим врачам возможность выполнять точнейшие диагностические исследования. Четкость получаемого изображения настолько высока, что позволяет выявлять патологии мелких структур», – отметил Алексей Юдицкий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]