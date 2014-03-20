Выявляемость онкозаболеваний повысят в больнице Октябрьского района с помощью нового оборудования
Маммографический комплекс и аппарат ультразвуковой диагностики поступили в центральную больницу Октябрьского района. Ранее сертификат на приобретение современного оборудования вручил медучреждению Губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Как сообщил главный врач больницы Алексей Юдицкий, оба аппарата уже остановлены и задействованы в обследовании пациентов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.
«Маммограф установили в поликлинике, используем его для диспансеризации населении. Современный комплекс позволяет значительно улучшить качество проводимых исследований и повысить выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии. Именно на нее сейчас мы делаем основной упор в медобследованиях», – отметил главврач.
В акушерско-гинекологическом отделении больницы установили УЗИ-аппарат. Здесь он весьма кстати – точность диагностики повысилась в разы.
«Трехканальный аппарат УЗИ экспертного класса дает нашим врачам возможность выполнять точнейшие диагностические исследования. Четкость получаемого изображения настолько высока, что позволяет выявлять патологии мелких структур», – отметил Алексей Юдицкий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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