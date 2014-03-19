Управление капитального строительства появится в Приморье

Сопровождать подготовку и ход строительства объектов социально-культурной сферы, от разработки проекта до введения в эксплуатацию, будет новая единая структура – Управление капитального строительства Приморского края. Ведомство начнет свою работу уже с 1 августа. Об этом стало известно на совещании с главами муниципалитетов Приморья под руководством Губернатора Олега Кожемяко в понедельник, 22 июля.

Как рассказал директор департамента градостроительства Приморского края Владимир Маран, по поручению главы региона ведомство провело анализ реализации проектов в социальной сфере. По его итогу определены факторы, которые мешают проведению работ в срок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

«Основные проблемы, возникающие при строительстве и проектировании объектов социальной сферы в Приморье, – некачественная документация, подготовленная специалистами в районах, отсутствие в муниципалитетах службы технического заказчика. Также на местах отсутствует должный строительный контроль, где-то нет квалифицированных, компетентных специалистов, имеющих необходимое образование и опыт работы в данной сфере, способных качественно и в срок выполнить функции технического заказчика», – отметил он, добавив, что в комплексе эти вопросы приводят к появлению в регионе «долгостроев».

Для комплексного решения всех этих вопросов руководитель краевого департамента предложил возложить обязанности государственного технического заказчика на вновь созданную структуру – Управление капитального строительства Приморского края. Ведомство будет заниматься подготовкой технических заданий и проектно-сметной документации на проектирование и строительство объектов, осуществлять контроль и сопровождение всех работ на объектах, начиная от выделения земельных участков до ввода объекта в эксплуатацию. При нем же создана полноценная контрактная служба и приемная закупочная комиссия.

«С 1 августа 2019 года структура приступит к исполнению своих обязанностей по всем объектам капитального строительства социальной сферы, кроме, муниципалитетов, имеющих службы единого заказчика», – добавил Владимир Маран.

Олег Кожемяко отметил, что данная мера позволит полностью упорядочить строительный процесс на территории Приморского края, и решение по этому вопросу уже принято не только на краевом, но и федеральном уровне.

«Это решение состоявшегося Госсовета. Кроме того, есть Поручение Президента России Владимира Путина создавать службы единого государственного заказчика. Будем строить свою работу исходя из этого. Безусловно, те объекты, которые есть в рамках ваших полномочий, необходимо достраивать, окажем вам консультативную помощь. А с 1 января, в новом бюджетном году, служба будет полностью сопровождать ваши заявки по строительству объектов», – обратился Губернатор к главам муниципальных образований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]