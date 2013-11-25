Жильцов дома в центре Владивостока загнали в "каменный век"

Шокирующий сигнал поступил на WhatsApp "Вести:Приморье" от жильцов дома по адресу Комарова,13 во Владивостоке.

В конце второго десятилетия XXI века в самом центре столицы Дальневосточного федерального окурга Российской Федерации 8 семей "ходят по большому и маленькому в ведра" и вываливают отходы своей жизнедеятельности в отстойную яму бывшего общественного туалета.

Ровно год назад "туалетной" истории дома на Комарова, 13 в программе "Вести:Приморье" был посвящен сюжет "В центре Владивостока уборную отгородили от людей шлагбаумом".

Казалось, что тогда, после вмешательства нашей программы, решение проблемы было найдено. Представитель собственника земли, имеющего отношение к одному из крупнейших российских банков, тогда на камеру федерального канала заявил, буквально, следующее: «Мы не ограничиваем никак доступ. Он всегда такой был — этот доступ. Сейчас обратились в СМИ… Мы готовы, еще раз повторяю, за свой счет оборудовать людям нормальные условия, в муниципальном помещении, которое находится в соседнем строении».

Прошел год. Туалет в удобном месте так и не построен. Более того, старый туалет неизвестно кто окончательно привели в нерабочее состояние (см. фото 2,3). Жильцы дома по Комарова,13 уже разуверились во всех обещаниях властей и бизнес-структур. "Вести:Приморье" планируют в ближайшие дни вернуться к этой проблеме и сделать подробный репортаж о туалетных "злоключениях" жителей центра Владивостока.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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