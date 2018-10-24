С начала года средства автофиксации выявили около 500 тысяч нарушений на дорогах Приморья

В Приморском крае по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 499 тыс. 424 дела об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 215 млн 686 тыс. 200 рублей. Если распределить нарушения по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то ситуация следующая:

ст. 12.9 (превышение установленной скорости движения) - 452 тыс. 266 постановления о наложении штрафа на сумму 178 млн 584 тыс. 250 рублей;

ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика) – 994 постановления о наложении штрафа на сумму 734 тыс. 200 рублей;

ст.12.15 (за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) - 517 постановлений на сумму 1 млн 932 тыс. 500 рублей;

ст.12.16 (ч. 4 за нарушение правил остановки и стоянки; ч. 2 поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой) – 23 тыс. 775 материалов на сумму 25 млн 562 тыс. 250 рублей;

ст.12.19 (за нарушение правил остановки или стоянки) – 21 тыс. 872 материала на сумму 8 млн. 873 тыс. 000 рублей.

За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации составлено и направлено в суды 4 тыс. 478 административных материалов.

Госавтоинспекция напоминает: неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением. Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото- видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также несоблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]