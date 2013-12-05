Сельские ФАПы «с иголочки» открываются в приморской глубинке. Суходол и Рождественка теперь могут похвастаться свежими зданиями и новым оборудованием для медиков. Перед новосельем там побывали кураторы пунктов из Шкотовской районной больницы.

Южный берег бухты Суходол, мыс Шевелёва. И маленькая революция в отдельно взятой приморской деревеньке. Кстати, новый медицинский объект органично вписывается в природный ландшафт.

Михаил Молдованов, главный врач Шкотовской ЦРБ, к.м.н.: «Пост достаточно серьезный и достаточно удален от нашей ЦРБ, и нагрузка разноплановая. Село здесь — в основном жители возрастные, рядом здесь выделен участок под многодетные семьи, так называемые. Поэтому и ФАП, конечно, будет иметь достаточно серьезную востребованность».

Живет в Суходоле чуть больше 300 человек. И три специалиста в местном ФАПе. Выходит, по одному на сотню сельских жителей. Елена Лаврова, показывая технологичную начинку, замечает: здесь еще выбирают персонал и конкурс — три человека на место.

Елена Лаврова, старшая медсестра Шкотовской районной поликлиники: «Это теле-ЭКГ, который может передавать кардиограмму по интернету врачу-кардиологу. Есть и портативные биохимические анализатор, он определяет глюкозу, гемоглобин и холестерин. Прямо можно экспресс-методом в течение нескольких секунд».

Еще бы немного благоустроить территорию, но это забота не медицинская. Поддержку обещали в администрации Большого Камня, ближайшего к Суходолу населенного пункта. Всего-то полсотни метров отсыпанной камнями дороги сделают ФАП доступнее.

Село Рождественка в десяти километрах от ближайшей Новонеженской врачебной амбулатории. Населения чуть больше 30 человек. И новый ФАП уже с этой недели несет свою вахту.

Наталья Валиева, медсестра ФАП в с. Рождественка: «Я буду принимать по вторникам с 10.00 до 13.00, буду вести диспансерный прием, первую помощь, оказание помощи. Да, всё на современном уровне, я думаю, удобно будет для населения Рождественки».

Людмила Рыбалко, участковая медсестра Новонеженской врачебной амбулатории: «Мы будем по четвергам, третий четверг месяца, вести терапевтический прием вместе с терапевтом Худиной Надеждой Николаевной».

Супружеская чета Кудрявцевых, Лидия Гавриловна и Пётр Васильевич, в этом году планирует отметить 65-летие счастливой семейной жизни. Теперь, говорят рождественские пенсионеры, до праздника железной свадьбы точно доживут. Ведь медики в двух шагах от дома!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]