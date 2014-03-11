Во Владивостоке появился новый дайвинг-центр. Его открыло министерство обороны. В отличие от гражданских клубов, погружаться воспитанники парка «Патриот» будут с военным оборудованием, а научат их этому действующие моряки-тихоокеанцы. Кому доступны будут такие уроки и куда идти с такими навыками потом?

- Боты весят в общем 21 килограмм. Шлем — 16. Подвесная система… в общем, когда одеваешь все снаряжение «СВУ 5.1», 75 килограммов будет весить.

В таком обмундировании военные водолазы выполняют боевые задачи на морском дне. Рядом костюм на 20 килограммов легче — он для спасателей. За соседним столом гидроакустическая станция для связи с поверхностью и панель, чтобы ориентироваться под водой.

Теперь это оборудование доступно для гражданских. Тихоокеанский флот открывает центр подготовки аквалангистов. В бухте Новик в районе поселка Подножье выделили модернизированный пирс с водолазными постами и трапами и установили модульный комплекс с хранилищами и охраной системой.

Дарья Орлова, корреспондент: «Самое главное в обучении, как поясняют военные, — это безопасность. Поэтому на территории дайв-клуба будет функционировать настоящая барокамера. С помощью такого аппарата проводят лечебную декомпрессию, то есть реабилитацию водолаза после стремительного поднятия на поверхность».

В учебном центре филиала парка «Патриот» до декомпрессии, скорее всего, не дойдет. Поскольку глубина возле причала не больше 20 метров, а погружаться вместе с молодежью будут профессионалы — водолазы ТОФ.

Сергей, военный водолаз: «Занимаюсь этим уже четыре года! Буду учить тому, чему учили меня. Как бы, в первую очередь, это требования безопасности: со снаряжением, с кислородом, под водой себя как вести».

Клуб подготовки аквалангистов в Подножье появился благодаря спонсорской поддержке, но по поручению министра обороны. В 2018 году Сергей Шойгу дал распоряжение образовать подобные дайв-центры, чтобы воспитывать здоровое поколение.

Александр Манаков, заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, полковник: «Абсолютно здорового, физически крепкого поколения, любящего свою Родину. И ощущающего себя единым целым с Россией. Чего сейчас очень необходимо по ситуации, которая складывается в мире. Второе — это имеет и профессиональную направленность. Может, кто-то будет дальше погружаться, кто-то пойдет служить, кто-то будет работать на народное хозяйство».

В ближайшее время дайв-центр будет работать в тестовом режиме. Через полтора месяца, после строительства административного здания, клуб выйдет на полную мощность. Занятия для молодежи будут проводить бесплатно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]