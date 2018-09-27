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Олег Кожемяко: Мы категорически против привлекать иностранную рабочую силу там, где могут работать приморцы

Олег Кожемяко: Мы категорически против привлекать иностранную рабочую силу там, где могут работать приморцы

Фото: Администрация ПК

Вопрос ликвидации безработицы в Приморье Губернатор края Олег Кожемяко обсудил с главами муниципальных образований в понедельник, 22 июля. Он дал поручение главам территорий заняться поиском трудовых ресурсов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По словам и.о. директора департамента труда и социального развития Приморья Светланы Красицкой, в настоящее время ситуация на рынке труда региона в целом характеризуется как стабильная. Больше всего в работниках нуждаются предприятия в сферах строительства, обрабатывающих производств, сельского хозяйства.

Олег Кожемяко акцентировал внимание глав на том, что использование иностранной рабочей силы при безработице населения недопустимо. 

«Могу сказать, что в сельском хозяйстве, лесопереработке и торговле вполне могут работать жители Приморья – в крае много молодежи, есть люди, стоящие на бирже. Необходимо платить заработную плату, достойную для такой работы, чтобы она была не ниже средней по краю. У нас есть возможности обучения специалистов за счет средств регионального бюджета. Работодатель должен понимать, что практика привлечения иностранной рабочей силы на те виды работ, которые могут быть выполнены приморцами, уходит в прошлое. Такие квоты мы выдавать не будем», – заявил он, дав указание главам на местах отслеживать эти моменты.

Губернатор края подчеркнул, кадровый вопрос – один из ключевых для развития муниципальных образований.

«Главам мы поставили задачу – опираться на собственные возможности, искать трудовые резервы на своих территориях, решать вопросы трудоустройства населения и платить им достойную зарплату», – подытожил он.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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