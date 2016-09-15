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Около 20 единиц техники задействованы в восстановлении проездов в Лазовском районе

Около 20 единиц техники задействованы в восстановлении проездов в Лазовском районе

Фото: Администрация ПК

Продолжаются работы по восстановлению проездов по дорогам Лазовского района, подтопленным в ходе тайфуна «Данас». Спад воды позволил также зайти на участки дорог в Ольгинском районе, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, работы в селе Чистоводное будут завершены к вечеру вторника, 23 июля.

«Сейчас ведем устройство заборной стенки и восстановление подходов к мосту в селе Чистоводное. К вечеру должны закончить. Продолжаем также укреплять откосы моста через реку Соколовка. Проезд в Преображение осуществляется в штатном режиме», – отметили специалисты.

К настоящему времени Примавтодор ликвидировал размыв обочины на 50-м километре трассы Лазо – Заповедное, продолжаются работы по укреплению. Ведутся работы по восстановлению проезда на дороге Сокольчи–Валентин и Валентин–Глазковка, ведется грейдирование дороги Звездочка–Чистоводное.

«Всего на работах в Лазовском районе задействованы пять грейдеров, 10 самосвалов, два экскаватора, бульдозер и 23 сотрудника Примавтодора», – сообщили в департаменте. 

В Ольгинском районе ведется восстановление дорожного полотна на дороге в Моряк-Рыболов. В настоящий момент уровень воды начинает падать, объезд осуществляется по временному броду ниже по течению. Задействовано семь самосвалов, экскаватор и грейдер. Проезд в Фурманово осуществляется в штатном режиме.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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