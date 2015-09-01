В Приморье вновь пройдут дожди, не исключены грозовые ливни

В минувшие сутки погоду в Приморском крае определяли атмосферные фронты и циклон тропического происхождения (бывший тайфун «Данас»), на большей территории края прошли дожди с общим количеством 15–36 мм за 12 часов и менее. Наиболее интенсивные осадки выпали в Ольгинском, Дальнегорском, Тернейском районах (от 74 до 90 мм за 12 часов и менее), что составило 60–90 % от месячной нормы. Наблюдался выход воды из низких берегов малых рек Хасанского, Уссурийского, Лазовского, Ольгинского районов. В южных районах и на восточном побережье отмечались подтопления пониженной местности и хозяйственных объектов, размыв дорог интенсивным ливневым стоком и разливом мелких ручьёв и водотоков. В связи подтоплениями, вызванными прошедшими ливнями, в Лазовском районе введён режим ЧС муниципального уровня. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В понедельник максимальные температуры воздуха в крае понизились и составили +23…+27 °C, на побережье +18…+22 °C. Минувшей ночью дождей стало меньше. В отдельных районах отмечался туман. Минимальные температуры воздуха +15…+21 °C.

Во вторник циклон продолжит медленно заполняться над Японским морем, облачность его разрушается, сильные дожди прекратились. В ближайшие сутки циклон перестанет влиять на погоду Приморья, снова усилится гребень тихоокеанского антициклона. По его западной периферии будет поступать тёплый и влажный субтропический воздух. При перемещении его над прохладной поверхностью Японского моря образуется туман, который ночью выносится на прибрежные районы, а днём отступает в море. Погода в Приморье улучшится, прояснит, лишь в отдельных районах сохранятся кратковременные дожди. Фон максимальных температур вновь повысится, в континентальной части воздух прогреется до +27…+32 °C, на побережье +21…+26 °C.

Но перерыв будет не долгим. В среду днём к Приморью подойдёт новый атмосферный фронт, и дожди возобновятся. В отдельных районах не исключены грозовые ливни. Температурный фон остается на уровне сегодняшнего дня.

Во Владивостоке в понедельник утром непогода стала отступать, интенсивность дождя уменьшилась, ветер стал тише. Днём временами отмечались морось и дождь, выпало 7 мм. Днём наблюдался туман. Максимальная температура воздуха составила +21…+23 °C. Ночью было облачно, туман, вновь капал дождь (3 мм). Температура воздуха понизилась до +18…+19 °C.

Во вторник погода с прояснениями, относительная влажность воздуха высокая, в городе тепло и душно. Столбики термометров поднимутся до +24…+27 °C, в пригороде до +30 °C. Ближайшей ночью в столице Дальнего Востока снова ожидается дождь. Вернётся туман. Минимальная температура воздуха без существенных изменений. Днём преимущественно облачно, без существенных осадков. Максимальная температура на 2–3 ниже, чем сегодня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]