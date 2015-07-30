Тропическая духота обрушится на Приморье

Тропический циклон "Данас" покинул Приморье и на смену дождям в край пришла тропическая жара. Показания термометра грозят разменять пятый десяток.

На южном побережье края в ближайшие два дня температура воздуха повыситься до плюс 28-ми, а в центральный районах края- до 33. Но с учетом испарений влаги и духоты к этим цифрам следует прибавить еще 6-8 градусов так называемого индекса комфортности.

Врачи предупреждают - из-за нехватки кислорода следует быть внимательными гипертоникам и астматикам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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