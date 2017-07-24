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В Приморье идет оценка ущерба после тайфуна «Данас»

В Приморье идет оценка ущерба после тайфуна «Данас»

Фото: РИА Новости

Комиссии по оценке ущерба, нанесенного прошедшими ливнями, работают в пострадавших населенных пунктах Лазовского района во вторник, 23 июля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Как рассказал глава муниципалитета Юрий Мосальский, по состоянию на 11.30 три оценочные комиссии уже обследовали в Соколовке 12 пострадавших от воды подворий.

«Составлено 11 актов по утрате урожая, девять актов по ущербу домовладениям и имуществу», – пояснил глава района, добавив, что всего выявлено 36 подтопленных подворий.

По словам Юрия Мосальского, за сутки уровень воды в реках Лазовского района упал на 1,7 метра. В муниципалитете продолжают работать дорожные службы, восстанавливающие проезды к населенным пунктам.

Напомним, накануне, 22 июля, в Лазовском районе был объявлен режим ЧС в связи с последствиями тайфуна «Данас».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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