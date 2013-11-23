«Вести: Приморье»: Быть или не быть: курилки могут снова появиться в российских аэропортах

Дым сигарет и пар от вейпов. В здания аэропортов предложили вернуть зоны для курения. Общественность возмущена, ведь тогда пассивными курильщиками принудительно станут миллионы россиян. Вернут ли курилки во Владивостоке, и будут ли задыхаться от ядовитого дыма остальные пассажиры? Все подробности смотрите в программе «Вести: Приморье» в 20.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]