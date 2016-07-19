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«Рынок «Цукидзе» появится на набережной Цесаревича Владивостока. Видеорепортаж Александры Мостовой

Жители дальневосточной столицы могут проголосовать за проект рыбного рынка, строительство которого должно было завершиться несколько лет назад. Обновленный генплан утвердили в 2018. Проект включит в себя рестораны, фуд-корты, а также площадки для мастер-классов.

Здесь будут продавать и готовить свежевыловленные морепродукты. Во Владивостоке рыбный рынок создадут на Корабельной Набережной в районе пилонов моста. Каким будет новый проект, решают сами горожане путем онлайн-голосования. На выбор — четыре дизайн-макета.

Игорь Улейский, инвестор: «Это будет серьезная точка притяжения в центре города, туристических маршрутов, для приезжих гостей нашего города, это будет интересно и жителям нашего города».

Построить рыбный рынок должны были еще два года назад. Однако по разным причинам работы переносили. И в итоге обновленный генплан утвердили в 2018. Этот проект, инвесторы, называют уникальным. В него войдут рестораны, фуд-корты и торговая зона, где любой желающий сможет приобрести и попробовать морепродукты. А будут ли доступными цены — главный вопрос, волнующий всех жителей города.

Игорь Улейский, инвестор: «Мы понимаем, что акции по так называемым желтым ценникам, когда мы имеем цену, доступную для различных категорий граждан, в том числе и с невысокими доходами, должна практиковаться на нашем рынке».

В странах АТР такие проекты реализуют повсеместно. Самый известный рыбный рынок — «Цукидзе» в Токио. Он один из крупнейших в мире и популярен не только среди японцев, но и гостей города. Ежедневно сюда поставляют более двух тысяч тонн свежей рыбы и морепродуктов.

Сергей Лелюхин, профессор Дальневосточного федерального университета: «Такой вариант — он, безусловно, будет привлекателен и впишется в архитектуру города. Если речь идет о туристах, концепция рестораны и аквариумы, где можно заказать любую рыбу, морепродукты, она будет пользоваться спросом и среди горожан».

Появление рыбного рынка интересно и рыбодобытчикам и коммерсантам. Уже несколько региональных и дальневосточных компаний готовы представлять свою продукцию на площадке во Владивостоке. Строительные работы на объекте начнут зимой 2020, а сам рынок планируют открыть уже летом 2022.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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