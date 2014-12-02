В Приморье задержан глава городского поселения Новошахтинский
В Приморье за взятку задержан глава городского поселения Новошахтинский. По версии следствия, 18 июля, находясь в своем автомобиле на улице Ленинская в Уссурийске, депутат, имя которого не называется, действуя в качестве посредника, передал взятку в размере 600 тысяч рублей Александру Удовиченко, чтобы обеспечить победу в аукционе на право заключения договора с администрацией поселения на аренду земельного участка. Сейчас глава поселения взят по стражу, депутат находится под домашним арестом. Ведется расследование.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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