Талантливые дальневосточники удивили китайских хореографов и педагогов. Шесть коллективов из России, в том числе и приморские, стали участниками международного фестиваля «Мелодия моря». Творческий конкурс прошел на сцене Бэйдайхэ. В этом году заявки подали почти 200 человек. Как звучит «Мелодия моря» в исполнении двух стран — расскажем далее.

Последние штрихи перед выходом. Волнения не скроет даже улыбка. Многие ребята впервые выступают на иностранной сцене. У каждого участника международного фестиваля своя любимая мелодия моря. Для одних — с задорными нотками русской народной, для других — это сдержанные напевы китайской лютни. На сцене Бэйдайхэ географию можно даже по нарядам изучить: узбекские, якутские национальные костюмы нежданно сменяет индийское сари.

Фестиваль на берегу Желтого моря проходит седьмой год подряд под эгидой культурно-образовательного центра «Наш мир». Число участников растет. Этим летом в списке почти 200 конкурсантов. Россию представляют коллективы из Якутии, Камчатки, Приморья.

Юлия Соловьева, организатор международного фестиваля «Мелодия моря»: «Набирает обороты. Мастерство конкурсантов растет, так как открытый конкурс — могут участвовать все желающие. Но, безусловно, талантливы все дети».

И не только. Организаторы шутят: нашим конкурсантам от 3 до 73. Соло пенсионеров не уступает номерам молодых коллективов. Впрочем, международное жюри мастерство ценит наравне с идеей.

Дмитрий Чан, член жюри международного фестиваля «Мелодия моря»: «Нас поразили номера «Ты мое море» и якутские всадники. Важен смысл в номере. А вообще тяжело было судить. Все дети выступили прекрасно».

Многочасовой конкурс объединил все жанры. В программе 23 номера: танцоры, вокалисты, цирковые и театральные студии.

- Была большая конкуренция. Надеялись, что победим, и все получилось.

Елена Гуляева, участница танцевального коллектива «Непоседа», Уссурийск: «Мы старались и у нас получилось!»

И российские, и китайские коллективы домой увезли охапки медалей. Лучшими признали ансамбли из Якутии, Петропавловска-Камчатского и Уссурийска.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]