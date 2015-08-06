Приморские ученые обнаружили неизвестный вид глубоководных рыб

Глубоководных животных передали в Приморский океанариум с борта научно-исследовательского судна «Академик Опарин». В ходе рейса в район Курильской гряды учеными Национального научного центра морской биологии им А.В. Жирмунского ДВО РАН были выловлены северные однопёрые терпуги, осьминоги, офиуры, актинии, морские пауки и звезды. Большинство из этих животных обитают на глубине порядка 450 метров, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу океанариума.

Северные однопёрые терпуги впервые пополнят коллекцию океанариума. Эти рыбы распространены в северной части Тихого океана. Северный терпуг отличается красивой окраской – его тело разделено широкими вертикальными полосами буровато-оливкового и золотисто-жёлтого цветов, у некоторых особей светлые полосы красновато-оранжевые с медным отливом. Этот вид терпугов встречается как у поверхности, так и на глубине более 500 метров, также он очень устойчив к изменениям температур – молодь может жить при температуре воды от -1 до +16°С, взрослые рыбы хорошо себя чувствуют при температуре до +12°С. Северные терпуги вырастают до полуметра.

В ходе глубоководных изысканий на палубу «Академика Опарина» были подняты животные, которые относятся к числу малоизученных. После завершения экспедиции работа с полевыми материалами будет продолжена в Национальном научном центре морской биологии им. А.В. Жирмунского.

– Несмотря на то, что исследования морских глубин ведутся много лет, до сих пор ученые находят нечто ранее неизведанное, – отметил старший инженер аквариального отдела ННЦМБ ДВО РАН Александр Худолеев. – Море – загадочный мир и, по-моему, познать его до конца человечеству не дано, всегда будут обнаруживаться новые тайны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]