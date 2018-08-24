«Приморье — территория дружбы»: Разные народы живут в мире и согласии в Приморье

«Приморье — территория дружбы». Интервью с Раисой и Григорием Ненашевыми, организаторами ансамбля русской песни Пограничного района. Разговор с Тируи Срапян, представителем армянской диаспоры Пограничного района. Беседа с Мухаббат Рузметовой, представителем узбекской диаспоры Пограничного района.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]