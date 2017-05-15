Дождевые паводки проходят на реках Приморья

Сильные дожди, прошедшие в Приморье 22-23 июля, вызвали формирование и прохождение дождевых паводков на реках южных и восточных районов края. Наиболее значительные подъем уровня воды на 0,8-2,0 м наблюдался на реках Хасанского района, Уссурийского ГО, Партизанского района, Лазовского района и Ольгинского района. На большинстве рек южных и восточных районов максимум паводка прошел 22 июля во второй половине дня. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

По данным гидрологической наблюдательной сети наблюдался выход воды из низких берегов малых Хасанского района, Уссурийский ГО, Лазовского района, Ольгинского района. Также на восточном побережье отмечались подтопления пониженной местности и хозяйственных объектов, размыв дорог интенсивным ливневым стоком и разливом мелких ручьев и водотоков.

В ближайшие сутки завершится прохождение максимальных уровней дождевого паводка на реках юго-восточных и восточных районов края, опасных и неблагоприятных явлений не ожидается, в дальнейшем в связи с отсутствием в этих районах значительных осадков ожидается интенсивный спад воды. В центральных районах края (в бассейне р. Уссури) в ближайшие трое суток ожидаются подъемы уровня воды до 1,0 м, выхода рек из берегов не прогнозируется.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]