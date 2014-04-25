Премьер-министр России поражен беспечностью властей на Дальнем Востоке
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря. Об этом пишет РИА «Новости».
По словам премьер-министра, прямая обязанность губернатора знать о всем, что происходит в регионе.
Он отметил, что детский лагерь в Хабаровске работал с грубыми нарушениями правил безопасности и поручил местным властям разобраться в том, кто давал разрешения на создание учреждения.
Напомним, что при пожаре в детском лагере в Хабаровском крае погибло четверо детей.(фото)
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "15 детей из лагеря «Юнга» попали в инфекционное отделение Тысячекоечной больницы Владивостока".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
12.07.2019 15 детей из лагеря «Юнга» попали в инфекционное отделение Тысячекоечной больницы
-
31.08.2015 Медведев поручил кабмину оказать помощь властям Приморья в связи с наводнением
-
25.04.2014 Медведев предложил неожиданное решение по вопросу корректировки зимнего времени
-
17.07.2019 Всех детей, госпитализированнх с отравлениями из лагеря «Юнга», выписали домой
-
12.06.2019 Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
-
16.11.2018 Дмитрий Медведев прибыл в Приморье
Добавить комментарий