Премьер-министр России поражен беспечностью властей на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам премьер-министра, прямая обязанность губернатора знать о всем, что происходит в регионе.

Он отметил, что детский лагерь в Хабаровске работал с грубыми нарушениями правил безопасности и поручил местным властям разобраться в том, кто давал разрешения на создание учреждения.

Напомним, что при пожаре в детском лагере в Хабаровском крае погибло четверо детей.(фото)

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "15 детей из лагеря «Юнга» попали в инфекционное отделение Тысячекоечной больницы Владивостока".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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