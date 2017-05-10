Холодный фронт принесет в Приморье погоду с «опасными явлениями»
Дожди различной интенсивности прошли в Приморье в ночь на среду, 24 июля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Маглипогоду.
Как говорит народный синоптик, осадки начались уже вечером на западе края. В отдельных районах прошел дождь с грозой.
Днем в среду временно распогодится, но возможны дожди и грозы в некоторых района Приморья. К вечеру к краю подойдет холодный фронт.
«Погода будет крайне неустойчивая, с опасными явлениями», - говорит народный синоптик.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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