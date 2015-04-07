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В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур

В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур

Фото: regnum.ru

Трехдневный траур по погибшим при пожаре в детском лагере на территории ГЛК «Холдоми» объявлен в среду, 24 июля, в соседнем с Приморье Хабаровским краем.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Правительства Хабаровского края, здесь будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Хабаровского края и муниципальных образований. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных передач.

Губернатор Сергей Фургал выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, 23 июля произошел пожар в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе. На месте погибла 11-летняя девочка, позже еще трое детей скончались в больнице. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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