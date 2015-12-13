Во Владивостоке таксист на высокой скорости выехал на полосу встречного движения
Житель Владивостока стал свидетелем грубого нарушения ПДД. На WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) очевидец прислал видео с регистратора, где запечатлен удивительный маневр такси. Водитель едет по встречной полосе на большой скорости, тем самым создает опасную аварийную ситуацию на дороге.
«А так можно? Может, я правила считал между строк? Неужели там написано, что с аварийкой можно ехать через сплошную на большой скорости?», - задается вопросом автор видео.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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