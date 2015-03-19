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Северные корейцы уже неделю удерживают на своей территории рыбаков из Владивостока

Северные корейцы уже неделю удерживают на своей территории рыбаков из Владивостока

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Северокорейские пограничники задержали российский сейнер «Сянхайлинь-8», принадлежащий ООО «Северо-Восточная рыболовная компания». Об этом газете «Коммерсант» сообщил замдиректора предприятия Сергей Седлер, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел еще в ночь на 17 июля, в 4 утра. По словам Седлера, «захват» состоялся в 55 морских милях от территории КНДР. Он добавил, что на судно «прямо на ходу» высадились представители северокорейской власти и отключили все средства связи, после этого их конвоировали в порт Вонсан.

Замдиректор компании уточнил, что связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только во вторник, 23 июля, удалось посетить захваченный корабль. При этом моряков до сих пор не выпускают с судна, кроме капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов, которых отселили в отель под арест.

Кроме того, Седлер посетовал на условия содержания задержанных. Так, на корабле нет вентиляции, в связи с чем температура держится на уровне +30—35 градусов. Также ни российскому дипведомству, ни компании не известно, когда начнется судебный процесс по поводу случившегося.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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