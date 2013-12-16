Дышите дымом и страдайте. Социальные сети взрываются от комментариев к новым поправкам в антитабачное положение. Госдума в первом чтении приняла законопроект о возвращении мест для курения в здания аэропортов.

Миллион и двести тысяч рублей — общая сумма штрафов к нарушителям антитабачного закона в Приморье только с начала этого года. Составлено больше четырех тысяч административных протоколов. Люди попросту игнорируют запрет.

Екатерина Хабарова, заместитель начальника пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю: «За курение в общественных местах предусмотрено наказание до полутора тысяч рублей. Две тысячи придется заплатить гражданину, который вовлекает несовершеннолетнего в процесс курения, а именно покупает ребенку сигареты или предлагает покурить. За курение на детской площадке предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей».

Клин клином вышибают. Сейчас бороться с курением в аэропортах предлагают разрешением там же и дымить. Только в специальных зонах, так называемых «курилках». Госдума в первом чтении приняла законопроект о возвращении особых комнат для людей с зависимостью, пока что табачной.

- Я за то, чтобы здесь сделали место для курения.

- Можно сказать, что права курильщиков понижены. Очень неудобно каждый раз проходить контроль, досмотр, чтобы пойти перекурить.

- Мы за! Мы курим!

Но некоторые пассажиры категорически против послаблений в антитабачном законе. Ведь даже если курилки будут в удалении, в самолете от пахнущих дымом не пересядешь.

- Свои желания, эмоции нужно контролировать, ведь дети летят вообще.

- Я не курю, поэтому я принципиально против.

- Здесь действительно очень много детей, очень много некурящих.

- Если вы свое здоровье губите, то это вы СВОЕ здоровье губите!

Специальные комнаты для курения давно существуют в иностранных аэровокзалах. Да и в России до 2013 года эта услуга предоставлялась. Но как только никотин запретили в общественных местах, ситуация, кажется, накалилась сильнее. Сейчас люди идут на различные ухищрения, лишь бы «принять дозу»:

- Если хочется прямо в поезде, идешь к проводнику, и покупаешь сувенир подороже. Тогда можно курить в сцепке вагонов, и проводник прикроет.

- В аэропорту всегда курю в туалете. А куда деваться? На улицу после досмотра не выпускают.

Общественность надеется, что если курилки и вернут, то это будут изолированные комнаты с мощной вытяжкой, непрозрачными стенами, подальше от большинства пассажиров. И антитабачный закон ограничит также использование электронных сигарет, вейпов и прочих курительных систем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]