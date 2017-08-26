Обе "Кореи" ополчились на Россию (видео)

Два дня подряд информационное утро на Дальнем Востоке начинается с сообщений о претензиях государств Корейского полуострова к Российской Федерации.

23 июля военные власти Южной Кореи заявили, что истребитель F-16 обстреляли российский военный самолет ДРЛО А-50, который, якобы, вторгся в воздушное пространство республики Корея, а сегодня, 24 июля, стало известно, что "северные корейцы уже неделю удерживают на своей территории рыбаков из Владивостока".

По первому "эпизоду" Минобороны России заявило, что по данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи»,— заявили в ведомстве. Там также добавили, что никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. «Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать»,— сказали в Минобороны. Что же касается зоны опознавания ПВО, то «подобные зоны не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам.

Во второй истории к делу подключились российские дипломаты, которым уже удалось встретится с членами экипажа сейнера «Сянхайлинь-8». Идет работа с северокорейскими властями с целью добиться освобождения российских граждан.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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