Внеплановую проверку детских лагерей отдыха проведут в Приморье

По поручению Губернатора Приморья Олега Кожемяко в Приморском крае усилят контроль за обеспечением безопасности отдыха детей в летних лагерях. Об этом заявили на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством врио вице-губернатора Олега Мельникова в среду, 24 июля.

Заседание комиссии началось с минуты молчания в память о детях, погибших в результате пожара в одном из палаточных лагерей Хабаровского края, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края..

Олег Мельников подчеркнул, что подобная трагедия не должна повториться.

«Есть поручение Губернатора провести дополнительную проверку мест детского отдыха, особенно палаточных лагерей – таких в Приморье шесть», – пояснил он.

Сотрудники МЧС России по Приморскому краю еще раз проверят выполнение требований пожарной безопасности, состояние противопожарных сигнализаций, систем оповещения.

Олег Мельников обозначил, что необходимо усилить контроль и за работой сотрудников детских учреждений.

«Дети должны быть под наблюдением постоянно, круглосуточно, где бы они не находились – на улице или в помещении, чтобы в случае опасности персонал мог оперативно сработать. Все эти вещи мы еще раз проверим», – подчеркнул он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]