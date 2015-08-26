Внеплановую проверку детских лагерей отдыха проведут в Приморье
По поручению Губернатора Приморья Олега Кожемяко в Приморском крае усилят контроль за обеспечением безопасности отдыха детей в летних лагерях. Об этом заявили на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством врио вице-губернатора Олега Мельникова в среду, 24 июля.
Заседание комиссии началось с минуты молчания в память о детях, погибших в результате пожара в одном из палаточных лагерей Хабаровского края, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края..
Олег Мельников подчеркнул, что подобная трагедия не должна повториться.
«Есть поручение Губернатора провести дополнительную проверку мест детского отдыха, особенно палаточных лагерей – таких в Приморье шесть», – пояснил он.
Сотрудники МЧС России по Приморскому краю еще раз проверят выполнение требований пожарной безопасности, состояние противопожарных сигнализаций, систем оповещения.
Олег Мельников обозначил, что необходимо усилить контроль и за работой сотрудников детских учреждений.
«Дети должны быть под наблюдением постоянно, круглосуточно, где бы они не находились – на улице или в помещении, чтобы в случае опасности персонал мог оперативно сработать. Все эти вещи мы еще раз проверим», – подчеркнул он.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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