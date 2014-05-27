Новый вид муниципального образования появится в Приморье

Закон о создании в Приморье нового вида муниципального образования, инициированный Губернатором Олегом Кожемяко, принят в трех чтениях в среду, 24 июля. Предусматривается внесение изменений в Устав и законодательство края.

Как отметил вице-губернатор – руководитель аппарата Администрации Приморского края Антон Волошко, муниципальные округа создаются для того, чтобы обеспечить варианты подходов к управлению на территориях с учетом их особенностей. Важно, что все преобразования будут происходить только по инициативе самих муниципалитетов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В первую очередь, такая реформа необходима для совершенствования системы местного самоуправления. Предполагается, что главы районов и поселений не смогут перекладывать друг на друга ответственность при решении важных социальных вопросов на территориях. Новый вид муниципального образования также позволит объединить представительские и административные ресурсы, в том числе на сельских территориях.

Дополнительных бюджетных средств преобразования не потребуют. Кроме того, применение одноуровневой системы, там, где это целесообразно, позволит оптимизировать расходы на содержание органов местного самоуправлении.

«Сэкономленные деньги будут направлены на реализацию важных социальных проектов и программ на территории муниципалитета», – завил Антон Волошко.

Отметим, что муниципальные округа могут быть образованы с помощью наделения соответствующим статусом городских округов, а также в результате объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района. Во втором случае поселения и муниципальные районы утратят статус муниципального образования.

Напомним, Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ранее подчеркнул, на местах работа должна быть выстроена таким образом, чтобы населению было комфортно общаться с властью, чтобы обращения жителей не оставались без внимания.

«Другой вопрос – создание единой системы муниципальных округов. Депутаты приняли такое решение и вносят поправки в закон. Это нормальная практика. Власть должна быть централизована, понимать и нести ответственность перед гражданами. Несколько районов уже изъявили желание работать в такой системе. Эту практику нужно распространять и дальше», – отметил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]