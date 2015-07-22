Вязание — как искусство. В приморском селе Камень-Рыболов мужчины не только рыболовные сети плетут, но и на спицах вяжут. Владимир Груздев своими руками создает уникальные вещи.

Женщины семьи Груздевых искусство вязания освоили с младых ногтей. И сколько себя помнит Владимир, всегда в доме спицы мелькали. С пяти лет он сам начал приобщаться. Тем более, что никто не удивлялся, мол, не мужское это дело — просто раз и навсегда объяснили технологию.

Первый свитер по классической схеме связал десятилетним мальчишкой. Потом освоился и пошло-поехало. Со временем к вязанию у Груздева сформировался математический подход. Ему и сейчас нравится рассчитывать прямые и изнаночные.

Владимир Груздев, режиссер праздников: «Я придумываю какой-то неудобный способ, необычный, который нигде не описывается, я вяжу его каким-то другим куском. Я начинаю снизу, вяжу его, вяжу».

Ко всему прочему и гардероб молодого мужчины пополняется эксклюзивом: вяжет даже футболки. А еще создает костюмы для творческой детской студии, которой сам и руководит.

Владимир Груздев, режиссер праздников: «Девочки сами выбрали цвета, я им показал, из чего выбирать. И получились вот такие яркие, веселые кофты».

Режиссер праздников — основная профессия Владимира. Институт он закончил в Хабаровске и долгое время трудился в ханкайском отделении Краевого центра народной культуры. Проводил крупные конкурсы: «Поющий океан», «Танцевальный прибой», «Первые шаги», «Голоса Приморья». Теперь у мастера собственное творческое пространство, где каждый желающий может оттачивать свои таланты.

Владимир Груздев, житель с. Камень-Рыболов: «Театр начинается с вешалки. У нас тут две вешалки, поэтому, думаю, начнется что-то большее — еще одна вещь сегодня зародится».

Владимир надеется, что еще успеет подать заявку на первый в Приморском крае фестиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства «Грани творчества». 10 августа — большой финал во Владивостоке. И каждый из мастеров не только готовые работы покажет, но и на глазах публики будет создавать новый шедевр.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]